جولة تفقدية لوزير الصحة في مركز بنغازي الطبي (صور)

أجرى وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، اليوم السبت، جولة تفقدية بمركز بنغازي الطبي.

وتفقد الزناتي خلال الجولة، سير العمل داخل أقسام المركز والخدمات التي يقدمها والمشكلات التي يواجهها في تقديم خدماته، وشملت الجولة أقسام العناية والأشعة والطوارئ معامل التحاليل بالمركز، وفق ما نشرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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واستمع الوزير إلى عدد من المرضى وتعهد بتقديم الخدمات لهم، كما تفقد عدد من المرافق الأخرى داخل المركز كالمطعم والمغسلة، وأكد «ضرورة تذليل الصعاب أمام العاملين بالمركز لتقديم خدمات أفضل».

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