وزير النفط يتفق مع نواب الجنوب الليبي على إنجاز عدد من المشروعات

التقى وزير النفط والغاز محمد عون بمكتبه اليوم السبت، أحميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعبد السلام المرابط عضو مجلس النواب عن الجنوب، والهادي الصغير عضو مجلس النواب عن الجنوب.

وناقش الاجتماع عدة مواضيع، من بينها توطين شركة زلاف بالجنوب في سبها، والإسراع بإنشاء مصفاة بالجنوب الليبي، مع توظيف الشباب الخريجين، خصوصا تخصصات النفط والغاز، وكذلك إنشاء معهد للنفط بالجنوب الليبي، ونقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية احتياجات المنطقة الجنوبية.

واتفق الحاضرون على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن بالمناطق الجنوبية.