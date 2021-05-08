عضو وفد المنطقة الشرقية لـ “الدبيبة”: أوضاعنا سيئة والحكومات السابقة سلبت حقنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو وفد المنطقة الشرقية، الشيخ مفتاح اللواطي، معاناة المواطنين من ضيق في العيش، وأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، هضم حقهم.

وذكر في كلمة مرئية، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن هناك “زعل” تجاه الدبيبة من جانب برقة، مُستدركاً “شقينا الطريق وجئنا على أساس أننا نريد ليبيا واحدة، بنغازي زعلانة عليك ونحن زعلانين عليك لكن لم نستطع التغيب عليك”.

الشيخ مفتاح اللواطي تابع “بنغازي نعتبرها العاصمة لبرقة وجميع التركيبات فيها”، مشيرًا إلى أن الدبيبة سبق له العمل في بنغازي ويعرفها.

ولفت إلى أن حضور الوفد للاجتماع جاء من أجل مصالح ليبيا كلها ومصالح برقة، قائلاً “بالنسبة لنا نحن هضم حقنا، في الحكومات السابقة”، مشيرًا إلى أن السراج هضم حقهم، وأنهم يعيشون في عزله.

وأكمل موجها حديثه للدبيبة “كنا ننتظر أن نكون مثل باقي الشعب لأننا ظلم حقنا في جميع المصالح، لكن نريدك أن تكون أب للجميع ولا تفرق بين أي منطقة أو قبيلة لأن هذا يسبب شرخ في البلاد، ونحن رحبنا بيكم وبوزارتكم”.

وشدد على وجود الناس في حالة “تاعبة تاعبة شينة”، مكملاً “رغيف الخبز نأخذه الأربعة بجنيه، وللأسف إنهم يسمسروا بينا في كل حاجة وفي كل مكان لأننا شعب بسيط يعيش على المرتبات، أنت تعرف برقة وليبيا وأن كلها في جفاف وفي حالة وضعيتها سيئة”.

وأضاف “نحن كبلدية سلوق نقول أن وضعنا سئ”، متطرقاً إلى البنية التحية فيما يتعلق بالمياه الجوفية وشبكة المياه، وأن المياه الجوفية تدخل البيوت متسببة في خسائر للمواطنين وأن ذلك الوضع منذ عدة سنوات.

وأردف “نحن نرجوك، من فضلك، ونحن نتكلم على ليبيا كلها والمنطقة الشرقية وكل التعبانات، فهناك بلديات بدون فلوس، تقول أن بلادنا فيها جميع الثروات لكن نحن لا نراها حيث تتم سرقتها ومن يأتي يملأ جيبه ويطلع”.

واسترسل “نحن وضعنا سئ ونرجوك من فضلك وإحسانك أن مناطقنا هذه كل المنطقة الشرقية وضعها غير مضبوط، أنت شوفت درنة وبنغازي وسرت والمناطق كلها التي دُمرت، برغم من أننا عندنا عليك زعل في موضوع بنغازي لكن مجيئنا إليك يمسح هذا الموضوع لأنك أب للجميع”.

ومن جانبه، تأسف الدبيبة بسبب غضب أبناء برقة منه، مؤكداً أن مجيئهم للاجتماع معه أزال أي غضب كان يوجد من جانبه هو الآخر، كما أقر أن الوفد محق في الشكوى من سوء الأوضاع في المنطقة الشرقية، واعداً بأنه سيعمل على تحسين تلك الأحوال وأن حتى المناطق التي لم تجتمع معه فهناك مسؤولين في وزارته من الإسكان والاقتصاد والداخلية وغيرها يذهبون لتفقد أحوال الناس.