وزير الرياضة يفتتح ملعب نادي الجبل بالأصابعة

افتتح وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، ظهر اليوم السبت، ملعب نادي الجبل ببلدية الاصابعة بمشاركة وزراء التعليم العالي عمران القيب والتعليم التقني، ويخلف السيفاو وبحضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة د.محمد المجدوبي .

جاء ذالك خلال الزيارة الميدانية التي يجريها وزير الرياضة لمناطق الجبل الغربي للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير للمشاريع التي تنفذها الوزارة ، كما تم خلال هذه الزيارة بحث احتياجات مدينة الاصابعة بمقر البلدية.

وأوضح وزير الرياضة أن الوزارة مطلعة على تنفيذ عدة مشاريع بمناطق الجبل الغربي، مؤكدا متابعته لأوضاع الأندية الرياضية لمعالجة أي معوقات أو عقبات وذلك لإحياء المرافق الرياضية خدمةً للقطاع بشكل عام، مؤكدا على أهمية انتعاش المرافق الرياضية لتكون متنفسا مهما لشباب ليبيا.

كما افتتح عبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ملعب نادي الباروني ببلدية جادو.

وعلى هامش الافتتاح شهد الوزير مهرجانا رياضيا نظمته إدارة النادي بمشاركة لفيف من الشرائح الاجتماعية وقدامى الرياضيين بمنطقة جادو

وقال وزير الرياضة خلال كلمته بالمناسبة ، إنه يجب أن يكون هناك تعاون دائم بين وزارة الرياضة والبلديات للارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية والمحافظه عليها، باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بتطوير المساحات المتوفرة بنادي الباروني وطرحها بمشاريع الوزارة القادمة لإعطاء فرص اكبر لممارسة الرياضة

وفي ختام زيارته قامزعبدالشفيع الجويفي بزيارة المتحف المحلي ببلدية جادو والذي يحوي مقتنيات يعود تاريخها لما يزيد عن السبعة قرون والذي يعَد من أهم الصروح الحضارية بليبيا.