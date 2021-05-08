انطلاق المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي بعد عيد الفطر

أعلن وزير المواصلات محمد الشهوبي، اليوم السبت، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة، بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في بيان طالعته “الساعة 24″، أن المرحلة الأولى تشمل مسحًا شاملًا لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

وبحسب البيان تفقد الشهوبي مطار طرابلس بصحبة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ووزير النفط والغاز محمد عون، ورئيس مصلحة المطارات المكلف محمد فساطوي، ورئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى عمار، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ورئيس جهاز إدارة وتشغيل الطريق السريع سامي الصادي، ومدير عام مطار طرابلس الدولي المكلف لطفي القرقوطي، والعمداء وضباط الأركان ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام والموظفين الفنيين بالمطار، وعدد من المختصين والقادة الميدانيين القائمين على تأمين المطار.

وخلال جولة المسؤولين تم استعراض خطة العمل وشرح آلية تنفيذها من قبل المختصين من إدارة الهندسة العسكرية، وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال أعمالها، حتى تتمكن وزارة المواصلات من إعطاء الإذن للشركات للعودة، وبدء تنفيذ العقود المبرمة من طرف الجهات التابعة لوزارة المواصلات لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، المتمثلة في إنشاء محطة الركاب وصيانة المهبط وساحة وقوف الطائرات وصيانة وتجهيز برج المراقبة الجوية وباقي المشاريع المكملة واللازمة لتشغيل المطار.