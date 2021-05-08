وزارة النفط تدرس قرارات مهمة بشأن الجنوب

ناقش وزير النفط والغاز م. محمد عون، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعضوي مجلس النواب عن الجنوب عبد السلام المرابط، والهادي الصغير، ملفات مهمة تخص المنطقة الجنوبية.

ووفق بيان لوزارة النفط، فقد ناقش الحضور عدة مواضيع تلخصت في توطين شركة زلاف في الجنوب “سبها”، والإسراع بإنشاء مصفاة في الجنوب الليبي، وتوظيف الشباب الخريجين، خصوصا تخصصات النفط والغاز، وإنشاء معهد للنفط في الجنوب الليبي، ونقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية أحتياجات الجنوب الليبي.

وأشار البيان إلى أن الحاضرين اتفقوا على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن في المناطق الجنوبية.

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