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الزناتي يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لمركز بنغازي الطبي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وزير الصحة في الحكومة الليبية علي الزناتي، السبت، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز بنغازي الطبي أحد أهم المرافق الصحية في المدينة، في إطار زياراته وجولاته التفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الوزير تفقد خلال الزيارة سير العمل داخل أقسام المركز وأهم الخدمات التي يقدمها والمشاكل التي يواجهها في تقديم خدماته.

وشملت الجولة أقسام العناية والأشعة والطوارئ بالإضافة إلى معامل التحاليل بالمركز، واستمع إلى عدد من المرضى وتعهد بتقديم الخدمات لهم.

وتفقد وزير الصحة عددا من المرافق الأخرى داخل المركز كالمطعم والمغسلة وغيرها، مؤكدا على ضرورة تذليل الصعاب أمام العاملين بالمركز لتقديم خدمات أفضل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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