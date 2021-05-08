الزناتي يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لمركز بنغازي الطبي

قام وزير الصحة في الحكومة الليبية علي الزناتي، السبت، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز بنغازي الطبي أحد أهم المرافق الصحية في المدينة، في إطار زياراته وجولاته التفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الوزير تفقد خلال الزيارة سير العمل داخل أقسام المركز وأهم الخدمات التي يقدمها والمشاكل التي يواجهها في تقديم خدماته.

وشملت الجولة أقسام العناية والأشعة والطوارئ بالإضافة إلى معامل التحاليل بالمركز، واستمع إلى عدد من المرضى وتعهد بتقديم الخدمات لهم.

وتفقد وزير الصحة عددا من المرافق الأخرى داخل المركز كالمطعم والمغسلة وغيرها، مؤكدا على ضرورة تذليل الصعاب أمام العاملين بالمركز لتقديم خدمات أفضل.

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