وزارة الداخلية تكرّم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السابق

طرابلس 08 مايو 2021 (وال)- نظم بديوان وزارة الداخلية صباح اليوم السبت، حفل تكريم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السابق السيد محمد الشيباني المرحاني، وذلك بحضور السيد وزير الداخلية عميد خالد مازن، والسيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، وعدد من مديري الأمن، ورؤساء الأجهزة والمصالح ومديري الإدارات بالوزارة.

وأثنى السيد الوزير خلال كلمة ألقاها خلال الحفل، على ما قدمه السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السابق من مجهودات كبيرة خلال فترة عمله، وإخلاصه في تأدية مهامه، من أجل خدمة الصالح العام، وجهوده الملموسة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، بكل اقتدار ومهنية، رغم صعوبة المهمة.

من جهته، عبّر السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السابق السيد محمد الشيباني خلال كلمة ألقاها عن بالغ شكره وتقديره للسيد وزير الداخلية عميد خالد مازن، ولكافة منتسبي الوزارة على هذا التكريم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

وتخلل الحفل العديد من الكلمات، وعرض مرئي، تم إعداده من قبل مكتب الإعلام الأمني، يوضح مسيّرة عمل السيد الوكيل منذ توليه لمهامه وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية.

وفي نهاية الحفل تم منح نوط العمل المتميز للسيد “محمد الشيباني” وذلك تقديرًا لجهوده وتفانيه في عمله خلال سنوات عمله الماضية. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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