قريبا.. إطلاق المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس

أعلن وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وتتمثل المرحلة الأولى في مسح شامل لأرض المطار والكشف عن المتفجرات والألغام ومخلفات الحرب وإزالتها من قبل إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

وأشارت مصلحة المطارات في بيان إلى أن الإعلان عن إطلاق المرحلة جاء خلال جولة قام بها الشهوبي والحداد، بحضور عدد من المسؤولين، تم خلالها استعراض خطة العمل وشرح آلية تنفيذها من قبل المختصين من إدارة الهندسة العسكرية وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال أعمالها حتى تتمكن وزارة المواصلات من إعطاء الإذن للشركات للعودة والبدء في تنفيذ العقود المبرمة من طرف الجهات التابعة لوزارة المواصلات لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي والمتمثلة في إنشاء محطة الركاب وصيانة المهبط وساحة وقوف الطائرات وصيانة وتجهيز برج المراقبة الجوية وباقي المشاريع المكملة واللازمة لتشغيل المطار.

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