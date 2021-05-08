“الإمداد الطبي” يوزع لقاح كورونا الصيني في طرابلس

شرع مخزن الحلقة الباردة “شارع الزاوية”، في جهاز الإمداد الطبي، السبت، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا”،” سينوفاك” الصيني، لمراكز منح الطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس التي تضم أكثر من 44 بلدية والمراكز داخل مدينة طرابلس.

وأشار الجهاز في بيان، إلى أن توزيع اللقاح تم بحضور اللجنة المكلفة بمتابعة توزيع اللقاح من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ووفق البيان، فقد أكد المسؤولون في المخزن الاستمرار في التوزيع حتى يصل اللقاح إلى كل الفروع التابعة للجهاز في إشارة لاستلام فرع المنطقة الشرقية والوسطى أمس الجمعة مخصصاتهم من اللقاح نفسه.

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