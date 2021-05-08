وزير النفط: نحتاج لعامين أو ثلاثة مع استقرار البلاد لإنتاج 2 مليون برميل يوميا 

قال وزير النفط والغاز محمد عون إن وصول ليبيا إلى تصدير 2 مليون برميل يوميا قد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة مع استقرار البلاد.

وأوضح عون في إجابته عن سؤال عن لماذا لا يتم رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا وما المدة التي نحتاجها للوصول إلى ذلك؟ وجهه مواطن عبر منصة حكومتنا، قائلا: البلد كانت في صراعات وبمجرد خروجها منها وتولي حكومة الوحدة الوطنية استقرت الأمور، ليبدأ تطوير مشروعات الاستكشافات السابقة وصيانة الآبار العاملة وصيانة المعدات السطحية وصيانة خطوط الأنابيب.

وأضاف وزير النفط: “هذه الإجراءات كلها يؤدي إلى إمكانية رفع الإنتاج لكن يحتاج التمويل وإدارة وشركات عمل، التي تحتاج إلى التأكد من أمان البلد في كل المناطق وعدم وجود مشكلات أمنية”.

وأجاب عون عن سؤال آخر: لماذا التعيين في قطاع النفط بالتوريث وكأنه للعاملين فقط وليس بالكفاءة؟

ورد قائلا: “هذه عملية تخضع لتقديرات القائمين على هذه القطاعات وأنصح كل الليبيين بالنظر إلى ليبيا كوحدة واحدة والعمل فيها متاح لكل الليبيين، ومن أي نقطة في البلد”.

وأكد عون أن هذه القرارات جزء كبير منها فردي، مردفا: “سنصل بالمحاولات والقرارات السليمة إلى شفافية عالية وإتاحة الفرصة لكل الليبيين، فالبلد يزخر بثروات طائل وما نحتاجه الآن إدارة سليمة وإرادة سياسية تنفذ مشروعات عملاقة تخرج البلاد من أزمتها وبالتالي تتاح فرصة لكل الليبيين للعمل والعيش الكريم”.