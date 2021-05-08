إصابة سيدة في حادث مروري بطرابلس

أُصيبت سيدة في حادث مروري بالقرب من الطريق الدائري في طرابلس عندما اصطدمت سيارة تسير في الاتجاه المعاكس بأخرى.

وقالت مديرية أمن طرابلس عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إن مركبتين «هونداي توسان» و«تويوتا تندرا» اصطدما نتيجة سير في الاتجاه المعاكس بالقرب من الطريق الدائري الثالث، دون أن تحدد الطرف المسؤول عن الحادث.

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وجراء الحادث أصيبت سائقة «هونداي توسان» بإصابات «بسيطة»، على ما أفاد قسم المرور في حي الأندلس.

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