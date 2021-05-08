توزيع لقاح “سينوفاك” الصيني لوباء كورونا في طرابلس

ليبيا – بدأ مخزن الحلقة الباردة في شارع الزاوية بجهاز الإمداد الطبي بتوزيع لقاح “سينوفاك” الصيني لوباء كورونا على مراكز منح الطعوم التابعة لفرع طرابلس.

بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية أشار إلى أن مراكز منح الطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس تضم أكثر من 44 بلدية مبينا إن عملية التوزيع جرت بحضور اللجنة المكلفة بالمتابعة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وبحسب المسؤولين في المخزن سيستمر التوزيع التوزيع حتى يصل اللقاح لكل الفروع التابعة للجهاز في إشارة لاستلام فرع المنطقة الشرقية والوسطى مخصصاتهم من اللقاح نفسه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية