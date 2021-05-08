بلدية جادو: تفادينا كارثة وبائية خلال الشهرين الماضيين

قال المجلس البلدي واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في جادو إن المدينة تفادت حدوث كارثة وبائية متمثلة بانتشار العدوى المجتمعية بفيروس كوورنا المستجد فيها خلال الشهرين الماضيين.

وأشادت بلدية جادو، في بيان مشترك منشور على صفحة بموقع «فيسبوك»، بجهود الجهات المختصة وتجاوب أهالي مدينة جادو والتزامهم بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامات، وأشارا إلى حدوث «انخفاض كبير» في الإصابات، حيث لم تسجل المدينة أية إصابات لمدة تقارب الأسبوع.

ودعا البيان مواطني جادو إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك، والامتناع عن الاختلاط، وعدم المصافحة، وتجنب زيارة كبار السن للإبقاء على مستوى انحسار الوباء.