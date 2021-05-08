إطلاق موقع خاص يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

أفاد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، بإطلاق موقع خاص يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة، وذلك حرصا منها على تعزيز التواصل مع المواطنين، وتيسيرا لعمل المهتمين بالشأن العام في الوصول إلى المعلومة الصحيحة وسرعة الحصول عليها.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
جولة تفقدية مفاجأة للزناتي لمركز بنغازي الطبي
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
الشروع في مد خطوط الصرف الصحي لمشروع الهضبة الزراعي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بالفيديو | اختلاف سلوك الأهالي في مدينة جالو بين العام الماضي وهذا العام
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
عون وحومة يبحثان سبل النهوض بواقع الجنوب
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك