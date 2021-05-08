إطلاق موقع خاص يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء

أفاد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، بإطلاق موقع خاص يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة، وذلك حرصا منها على تعزيز التواصل مع المواطنين، وتيسيرا لعمل المهتمين بالشأن العام في الوصول إلى المعلومة الصحيحة وسرعة الحصول عليها.

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