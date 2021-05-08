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وزير الحكم المحلي يبحث مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تفعيل الإدارة المحلية بشكل عام

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 08 مايو 2021 ( وال )- بحث وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” أحميد حومة ” رفقة عدد من أعضاء المجلس مجموعة من القضايا المتعلقة بتفعيل الإدارة المحلية بشكل عام.

وتطرق اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للوزارة إلى الإشكاليات التي تواجه شركات خدمات النظافة بشكل خاص وبعض الأمور المتعلقة ببعض المجالس البلدية والمجالس التسييرية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على العمل بشكل مشترك على حل المختنقات الحالية وإيجاد حلول عملية لها في أقرب وقت. (وال- طرابلس)

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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