إعادة فتح مقرات شركة الكهرباء بالمحطة الشمالية في الجنوب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تسلم وإعادة فتح مقراتها الإدارية بالمحطة الشمالية بالمنطقة الجنوبية وعودتها إلى العمل.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن هذه المقرات كانت مغلقة خلال الأيام الماضية من قبل عدد من شباب محلة المهدية، دون أن تذكر مزيد التفاصيل عن أسباب ودوافع هذا الإغلاق.

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وحضر عمليات التسلم وإعادة الفتح مدير الإدارة العامة للخدمات العامة بالشركة المهندس حسين أبو زهوة، ومدير إدارة حسابات المستهلكين الجنوبية المهندس شعيب الصادق، ومدير إدارة التفتيش المهندس مسعود الزوى، ومدير إدارة مشروعات الجنوبية المهندس محمد محمود، إضافة إلى عدد من مديري الدوائر.

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