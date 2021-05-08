وزير النفط يدعو للإسراع في إنشاء مصفاة بالجنوب

طرابلس 08 مايو 2021 ( وال )- التقى وزير النفط والغاز محمد أمحمد عون، بمكتبه، أحميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعبد السلام المرابط عضو مجلس النواب عن الجنوب، والهادي الصغير عضو مجلس النواب عن الجنوب.

وقد ناقش الحاضرون عدة مواضيع منها توطين شركة زلاف بالجنوب في سبها، والإسراع بإنشاء مصفاة بالجنوب الليبي،وتوظيف الشباب الخريجين، خصوصا تخصصات النفط والغاز.

كما ناقش الحضور، إنشاء معهد للنفط بالجنوب الليبي، ونقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية احتياجات الجنوب .

واتفق الحاضرون على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن بالمناطق الجنوبية. (وال- طرابلس)

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