«الدبيبة» يصدر قرارا بتعيين فتحية العريبي مديرا عاما لمركز بنغازي الطبي

أصدر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قرارا اليوم السبت، بتعيين الدكتورة فتحية العريبي في منصب المدير العام لمركز بنغازي الطبي.

وأجرى، وزير الصحة بالحكومة الليبية علي الزناتي، جولة تفقدية مفاجأة لمركز بنغازي الطبي أحد أهم المرافق الصحية بالمدينة.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الصحة، تفقد خلالها سير العمل داخل أقسام المركز وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها والمشاكل التي يواجهها في تقديم خدماته.

وشملت الجولة أقسام العناية والأشعة والطوارئ بالإضافة إلى معامل التحاليل بالمركز ، مستمعا إلى عدد من المرضى ومتعهدا بتقديم الخدمات لهم.

كما تفقد وزير الصحة عدد من المرافق الأخرى داخل المركز كالمطعم والمغسلة وغيرها ، مؤكدا على ضرورة تذليل الصعاب أمام العاملين بالمركز لتقديم خدمات أفضل .