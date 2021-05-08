المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يؤكد دعمه خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة

أكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، عبد الكريم علي محمود، دعم المجلس لكل المطالبات الدولية الداعية إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والتي كان آخرها البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع، مشيرا إلى دعمه موقف وزيرة الخارجية الليبية وتصريحاتها بالخصوص.

هذا ودعا المشايخ والأعيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة في مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول المعرقلة لإخراج هذه القوات.

كما أثنى المجلس في بيانه على المواقف الوطنية التي صدرت عن المنظمات والتكتلات والأحزاب السياسية بضرورة خروج هذه القوات، مطالبا أبناء القبائل الليبية بضرورة دعم هذه المطالبات وتحشيد المواقف لتحقيق هذه المطالب.

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