العباني: وجود السلطة التنفيذية في طرابلس يعرقل عملها

أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن التطورات الأخيرة في طرابلس أمر طبيعي جداً لأن المنطقة الغربية عامة ما زالت تحت هيمنة وسيطرة المليشيات المسلحة وخاصة العاصمة الليبية، مشيراً إلى أن وجود السلطة التنفيذية الجديدة هناك يجعلها رهينة لهذه الكيانات المسلحة التي تريد فرض إرادتها بقوة السلاح.

وأوضح العباني في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون تسعى لفرض إرادتها بقوة السلاح، مؤكدا أن قرار تعيين حسين العائب رئيساً للمخابرات الليبية أغضب المليشيات المسلحة، لافتاً إلى أن تحركات المسلحين الأخيرة في طرابلس تهدف إلى دفع «الرئاسي» للتراجع عن قرار إقالة عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات، فضلاً عن وجود مطالب ومزايا للمليشيات تطالب بها حكومة الوحدة.

ولفت النائب البرلماني إلى أن وجود السلطة التنفيذية الجديدة في طرابلس يعرقل تحركاتها كثيراً ويجعل مهامها صعبة جداً مثلما يحدث مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش التي تطالب بإخراج المرتزقة والأتراك من ليبيا، موضحاً أن المليشيات المسلحة لديها هدف في الإبقاء على المرتزقة ويريدون إقصاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وأوضح العباني أن رحيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى مدينة سرت ربما ينزع فتيل المليشيات المسلحة ويقلل من ضغطها على الحكومة ويبعدها مئات الكيلومترات عن طرابلس، مؤكداً رفضه المظاهر المسلحة التي تمارس خارج سلطة الدولة، مشدداً على ضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا.