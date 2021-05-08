ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 May, 2021

أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي صباح السبت جولة تفقدية مفاجئة لمركز بنغازي الطبي (الـ1200 سرير)، الذي يعد أحد أهم المرافق الصحية بالمدينة.

هذا وتفقد وزير الصحة رفقة رئيس وأعضاء ديوان المنطقة الشرقية ومكتب التفتيش والمتابعة بالديوان، سير العمل داخل أقسام المركز، والمشاكل التي يواجهها في تقديم خدماته.

كما أكد الزناتي خلال الجولة ضرورة تذليل كل الصعاب أمام العاملين بالمركز لتقديم خدمات أفضل للمرضى.

وشملت الجولة أقسام العناية، والأشعة والطوارئ، إضافة إلى معامل التحاليل بالمركز، وعدد من المرافق الأخرى كالمطعم والمغسلة وغيرها.

وأوضحت وزارة الصحة أن زيارة الزناتي تأتي ضمن جولاته التفقدية إلى المستشفيات والمراكز التخصصية للوقوف شخصيا على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى.