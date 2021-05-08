في تناقض واضح.. مدير مكتب المنفي: مجموعة مسلحة بدون سلاح اقتحمت فندق “كورنثيا”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى محمد المبروك مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم السبت، أنباء قيام عناصر الميليشيات المسلحة التي حاصرت فندق كورنثيا باختطافه والاعتداء عليه، قائلاً: “هذا الخبر لا أساس له من الصحة”.

وأوضح المبروك في مقطع مرئي، أن مجموعة مسلحة من تعترض على قرار معين، دخلت بالفعل إلى فندق “كورنثيا”، أثناء تواجده به، مشيرًا إلى أنهم كانوا بدون سلاح.

وبيّن أن هذه المجموعة، طلبت لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي كان غير متواجدًا في ذلك الوقت، ما دفعه إلى الجلوس والنقاش معهم فترة طويلة على أمل حضور المنفي، وفق قوله.

وذكر أنه سيتم تحديد موعد للقاء المنفي مع هذه المجموعة بعد اختيارها عددا منهم، قائلاً “أنفي ما خرجت به بعض وسائل الإعلام، فلم يكن هناك خطف ولم يكن هناك إطلاق نار أو الاعتداء على شخصي أو الاعتداء على الفندق”.

وأضاف “الأمر ليس بهذه الصورة البشعة التي تم تصويرها في الإعلام، والأخوة كما أسلفت وقلت، كان لديهم رغبة في أن يكون هناك لقاء، ولم يتم اللقاء لأنه لم يكن هناك ترتيب، وسيتم الترتيب للقاء خلال اليومين القادمين”.