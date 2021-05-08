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في تناقض واضح.. مدير مكتب المنفي: مجموعة مسلحة بدون سلاح اقتحمت فندق “كورنثيا”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى محمد المبروك مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم السبت، أنباء قيام عناصر الميليشيات المسلحة التي حاصرت فندق كورنثيا باختطافه والاعتداء عليه، قائلاً: “هذا الخبر لا أساس له من الصحة”.

وأوضح المبروك في مقطع مرئي، أن مجموعة مسلحة من تعترض على قرار معين، دخلت بالفعل إلى فندق “كورنثيا”، أثناء تواجده به، مشيرًا إلى أنهم كانوا بدون سلاح.

وبيّن أن هذه المجموعة، طلبت لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي كان غير متواجدًا في ذلك الوقت، ما دفعه إلى الجلوس والنقاش معهم فترة طويلة على أمل حضور المنفي، وفق قوله.

وذكر أنه سيتم تحديد موعد للقاء المنفي مع هذه المجموعة بعد اختيارها عددا منهم، قائلاً “أنفي ما خرجت به بعض وسائل الإعلام، فلم يكن هناك خطف ولم يكن هناك إطلاق نار أو الاعتداء على شخصي أو الاعتداء على الفندق”.

وأضاف “الأمر ليس بهذه الصورة البشعة التي تم تصويرها في الإعلام، والأخوة كما أسلفت وقلت، كان لديهم رغبة في أن يكون هناك لقاء، ولم يتم اللقاء لأنه لم يكن هناك ترتيب، وسيتم الترتيب للقاء خلال اليومين القادمين”.

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  • كلامك يتناقض مع ماقالته هذه المليشيات التى حاصرت المبنى بسيارت مسلحة وهو تمرد على القيادة العليا يعتبر انقلاب على سلطة تشريعية يجب محاكمتهم عسكريا فورا وليس من حق اى مليشيات تخطى قياداتها فهناك تسلسل قيادى يجب عليهم اتباعها ومخاطبة القائد الاعلى تكون من قيادة هذه المليشيات وهو الحداد اخر من يعلم بتحرك قوات عسكربة بدون اوامر مع ان ابسط قواعد الجيش الانضباط وعدم تحريك اى وحدات الا باوامر عليا وتعبير قوات مسلحة بلا سلاح اشبه بتعبير مياه مجففة شئ خيالى

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  • كما انه ليس من حق مليشيات مسلحة التدخل فى عمل وزيرة الخارجية التى نالت ثفة مجلس نواب الشعب وهو الوحيد الذى يراقب عمل الحكومة ويرى ان الوزيرة تدافع عن سيادة الوطن تستحق التشجيع ومن يطالب باقالتعا فهو خائن للوطن وكلب حقير وعميل للمحتل وليقل خيرا او ليصمت واى تراجع من المجلس الرئاسى فى قراره سيشجع المليشيات على الابتزاز ويحسب للسراج رغم خيانته انه رفض كل الضغوط لاقالة محمد بعيو من مؤسسة الاعلام

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