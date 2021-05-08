لجنة المجالس الاجتماعية تدعو للإفراج عن السياسيين الذين برأهم القضاء

دعت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان اليوم، حكومة الوحدة إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في مخرجات جنيف بشأن المصالحة الوطنية والعفو العام،

والإفراج عن السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام القضاء الوطني بالإفراج، ولم يتم تنفيذ أوامر القضاء بشأنهم عن قصد حتى الآن، حسبما جاء في بيان صادر عن اللجنة.

اللجنة طالبت بالإفراج الفوري عن هولاء السياسيين، معتبرة إياهم محتجزين قسريا، وداعية السلطات المختصة إلى انتهاز فرصة نهاية شهر رمضان للإفراج عن المحكومين بالبراءة وتصحيح هذا الوضع وتعزيز الحوار المفضي إلى المصالحة الوطنية، حسب البيان.

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