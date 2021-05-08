القيب يبحث عددا من الملفات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، العديد من الملفات والمواضيع الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، خلال اجتماع عقده بمكتبه في طرابلس مع وفد من جامعة مصراتة، برئاسة رئيس الجامعة فرج أبو شعالة، وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد أكد وزير التربية والتعليم بالحكومة موسى المقريف الذي حضر جانبا من الاجتماع، على أهمية توحيد الجهود بين الوزارتين في العديد من البرامج، خاصة موضوع الجودة في مؤسسات التعليم العام والخاص.

هذا وقدم أبو شعالة عرضا لما توصلت إليه اللجنة المشكلة، بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة.

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