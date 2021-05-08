وزير الحكم المحلي يشارك في حفل تأبين عميد زوارة السابق إدريس الطويني

زار وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، مساء السبت، بلدية زوارة؛ وذلك لحضور حفل تأبين عميدها السابق إدريس الطويني، حيث تفقد أيضا سير العمل فيها.

وحسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، فقد كان في استقبال الوزير بدار الضيافة عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من مسؤولي المدينة، وأتت الزيارة استجابة لدعوة من البلدية.

وأقامت البلدية مأدبة إفطار للوزير والوفد المرافق له، وعقب الإفطار تطرق الوزير والحضور إلى أبرز العراقيل والصعوبات التي تعاني منها البلدية، وضرورة توفير الخدمات الضرورية واللازمة لها.