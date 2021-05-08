تحديث قاعدة بيانات تفصيلية لعودة نازحي تاورغاء عقب اجتماع طارئ

خلص الاجتماع الطارئ الذي عقد بمقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية في بنغازي، بحضور رئيس لجنة إدارتها سعد العبار ونائبه ومديري فروع الهيئة، إلى الاتفاق على تجهيز خطة متكاملة حول ما ستسعى الهيئة لتقديمه من تقييم الوضع الميداني، إضافة إلى إعداد وتحديث قاعدة بيانات تفصيليـــة حول الأسر التي ترغب في العودة إلى تاورغاء طواعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الموقع بين تاورغاء ومصراتة.

هذا وطالب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، إدارة العمليات وفروع الهيئة، بتجهيز الخطط والمقترحات اللازمة بشكل متكامل وعاجل، لإحالتها لوزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

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