جالو تحقق نجاحا باهرا في مواجهة فيروس كورونا

حققت مدينة جالو نجاحا باهرا في معركتها ضد فيروس كورونا، حيث أكد المجلس البلدي واللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا في جالو، وصول عدد الإصابات إلى “صفر” وعدم وجود حالات إيواء بمركز العزل.

وقال المجلس البلدي واللجنة في بيان مشترك، إن جهودا استثنائية منعت وقوع “كارثة الإصابة الجماعية بوباء كورونا شبيهة بما حدث في إحدى المدن القريبة”.

وأشار البيان إلى جهود المجلس البلدي واللجنة وفريق الرصد والتقصي ومركز العزل بشكشوك واللجان المشتركة بين مكتب التعليم بجادو وكل العاملين بالمؤسسات التعليمية بالبلدية والتجاوب الواضح من الأهالي.

وأضاف البيان أن “كل ذلك نتاج الحملة الإعلامية المركزة من جميع الجهات الرسمية والشرائح المجتمعية والمسح الإرادي والعشوائي لأخذ العينات وتحديدا بعد العودة المدرسية الأخيرة التي سهلت لفريق الرصد والتقصي الذي قام بعمل استثنائي وفي وقت قياسي وحساس جدا يستحق عليه الشكر والثناء وذلك بقيامه بعمليات المسح المركزة للتلاميذ والطلبة والعاملين بالمؤسسات التعليمية المتمثلة في كل شرائح القرى بالبلدية التي منها تم اكتشاف البؤر الموبوءة والتي سهلت على المصابين التواصل لتلقي العلاج والعزل الذاتي والإيواء للحالات التي تطلب إيواؤها بمركز العزل الآن ولمدة تقارب من الأسبوع”.

وأهاب البيان بالأهالي الامتناع عن الاختلاط في عيد الفطر والاستمرار في الرفع من مستوى الاحترازات والاحتياطات اللازمة خاصة استعمال الكمامات وعدم المصافحة وتجنب زيارة كبار السن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية