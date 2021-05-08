منظمة فزان الكبرى توزع عيدية على 120 أسرة

شرعت منظمة فزان الكبرى للأعمال الخيرية والثقافية، في توزيع عيدية على 120 أسرة ببلدية وادي الشاطئ.

تأتي هذه المساعدات بعد تبرعات من أهل الخير بمبلغ مالي بلغ 500 دينار لكل أسرة، كما تنوي المنظمة أن توزع ملابس العيد على اليتامى خلال الأيام المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا