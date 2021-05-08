«مكافحة الأمراض» يعلن توزيع 150 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر السبت، توزيع 150 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، وبعض المستلزمات الخاصة بالتطعيم على مناطق ليبيا خلال يومي 7 و8 مايو الجاري.

وقال المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن ذلك يأتي استمرارا لتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» لتغطية الفئات المستهدفة بالتطعيم.

وبدأ مخزن الحلقة الباردة (شارع الزاوية) بجهاز الإمداد الطبي صباح السبت توزيع لقاح «سينوفاك» الصيني على مراكز منح الطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس والتي يتجاوز عددها 44 بلدية.

وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات في 17 أبريل الماضي، بعد تجهيز 430 مرفقا صحيا في كل ربوع البلاد بكل المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بالحملة.

وخلال إحاطة حول سير عمل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد مرور 13 يوما على إطلاقها، قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، في 29 أبريل الماضي، إن الحملة الوطنية تسير بشكل «مرض»، لافتا إلى تطعيم نحو 70 ألف شخص.

وأشار النجار إلى وجود إقبال «جيد» من قبل المواطنين على التسجيل بمنظومة التطعيم، متوقعا أن تسهم في تقليل نسب الإصابة والوفيات وحماية الفئات المستهدفة من الفيروس.

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