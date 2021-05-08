تدشين موقعًا جديدًا يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس الحكومة

طرابلس 08 مايو 2021 ( وال ) – أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية ” محمد حمودة ” عن تدشين الحكومة لموقع خاص جديد يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، لسهولة الوصول للمعلومة الصحيحة.

وقال ” حمودة ” فيديو بثه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته الرسمية إن الحكومة نسعى من خلال إنشاء هذا الموقع لتعزيز التواصل بينها وبين المواطنين وتيسيراً لعمل المهتمين بالشأن العام في سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة وسرعة الحصول عليها.

وأوضح أن الموقع الجديد يتضمن كل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار انه بإمكان الجميع الاطلاع على كافة القرارات وتحميلها عبر الموقع www.gnu.gov.ly. (وال)

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