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الزيت الليبي يحقق مراكز متقدمة في مسابقة برلين الدولية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حققت شركتان ليبيتان مراكز متقدمة في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون، التي أقيمت في الفترة بين 12 و18 أبريل الماضي، وأعلنت نتائجها مؤخرا.

وفازت شركتي المشكاة لإنتاج الزيت وزيتونة غريان ممثلتي مدينة غريان بالميداليتين الفضية والبرونزية في المسابقة التي شهدت مشاركة دولية لمنتجي زيت الزيتون.

وهنأ المجلس البلدي غريان أهالي المدينة خاصة وليبيا عامة بفوز ممثلي المدينة، بعد مشاركة بمنتج ذو جودة عالية من إنتاج أشجار الزيتون الغرياني.

وأشار المجلس إلى أن مدينة غريان تشهد تسابق العديد من رجال الأعمال لإظهار جودة زيت الزيتون وإنتاجه بأفضل الطرق وزيادة الإنتاج لهذا المنتج المتميز والذي يتوقع أن يكون من أحد أهم الموارد الاقتصادية المحلية للمدينة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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