سرقة 200 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع شرق بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، سرقة أسلاك كهرباء مسافة 200 متر ضغط عالي بدائرة توزيع شرق بنغازي، ما تسبب في انقطاع التيار عن عديد المنازل.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مجموعة مجهولة الهويت قامت بسرقة الأسلاك من محولات نسمة إلى محطة «11صفر 1» بدائرة توزيع شرق بنغازي».

– الدبيبة خلال جولة بشركة الكهرباء: ملف انقطاع التيار أمام النائب العام.. وربط الشبكتين الغربية والشرقية ضرورة

ودعا مسؤولو الشركة العامة للكهرباء نهاية أبريل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل لوضع حد لظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي انتشرت أخيرًا. ودان الدبيبة هذه الظاهرة باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وحض المواطنين على ضرورة حماية الثروة الكهربائية، معلنا تفويض وزير الداخلية بفتح تحقيقات بالخصوص في كل مناطق ليبيا.

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