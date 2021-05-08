عون: لا نية لدى الوزارة حتى الآن بتفعيل الاتفاقيات مع الشركات النفط العالمية

أفاد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون، في معرض إجابته على سؤال أحد المواطنين عبر منصة حكومتنا بشأن إمكانية إجراء دراسة فعلية للاتفاقيات السابقة بين ليبيا وشركات النفط الأجنبية، أفاد بأنه تم خلال الأعوام الماضية تعديل شروط الاتفاقيات مع أغلب الشركات النفطية العالمية، لافتا إلى أنه لا توجد نية حتى الآن لعودتها ما لم تطلب هي ذلك.
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قناة ليبيا
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