السفارة الألمانية: نبارك فوز زيت الزيتون الليبي في مسابقة برلين العالمية

عبرت السفارة الألمانية لدى ليبيا، السبت، عن مباركتها فوز زيت الزيتون الليبي من مدينة غريان بالميدليتين الفضية والبرونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون، التي أقيمت في الفترة من 12- 18 أبريل الماضي.

وقالت السفارة الألمانية لدى ليبيا، في بيان لها اليوم عبر صفحتها بفيسبوك، نبارك فوز زيت الزيتون الليبي من مدينة غريان بالجائزة الفضية و البرونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون التي اقيمت بتاريخ 12 – 18 ابريل بمدينة برلين».

وقامت شركتان من مدينة غريان بالمشاركة بمنتج ذو جودة عالية من أشجار الزيتون بالمدينة، الأمر الذي يدل على إمكانات ليبيا الاقتصادية الهائلة.

وأكدت السفارة الألمانية أن الشركتين شاركتا في المسابقة بمنتج ذو جودة عالية من أشجار الزيتون في مدينة غريان، ما يدل على «إمكانات ليبيا الاقتصادية الهائلة».

وأكد المجلس المجلس البلدي غريان أنه يعكف مع قطاع الزراعة في المدينة على إعداد وتنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون، ورفع الوعي باستثماره بالشكل الصحيح، وتحقيق الجدوى الاقتصادية العالية منه، التي تتجاوز في حال نجاح الخطة مجموع الدخل العام الذي تحصل عليه المدينة، إضافة إلى بعث عديد المشروعات والوظائف المتعلقة بالزيتون وإنتاج الزيت منه.