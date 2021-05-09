«العامة للكهرباء»: سرقة أسلاك بمسافة 200 متر شرق بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، سرقة أسلاك كهرباء تقدر بمسافة نحو 200 متر ضغط عالي بدائرة توزيع شرق بنغازي، ما تسبب في انقطاع التيار عن عديد المنازل.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مجموعة مجهولة الهوية قامت بسرقة الأسلاك من محولات نسمة إلى محطة «11صفر 1» بدائرة توزيع شرق بنغازي».

ودعا مسؤولو الشركة العامة للكهرباء نهاية أبريل، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل لوضع حد لظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي انتشرت أخيرًا.

ودان الدبيبة هذه الظاهرة باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وحض المواطنين على ضرورة حماية الثروة الكهربائية، معلنا تفويض وزير الداخلية بفتح تحقيقات بالخصوص في كل مناطق ليبيا.