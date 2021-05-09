الفاضلي: موقف «نجلاء المنقوش» مثل التي دخلت مأتما و«زغردت»

الفاضلي: «المنقوش» غير مناسبة للمشهد الليبي

اعتبر فتحي الفاضلي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، أن اختيار نجلاء المنقوش في منصب وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية غير مناسب للمشهد الليبي حاليا.

وقال “الفاضلي”، في منشور له عبر فيسبوك، “موقف نجلاء المنقوش كمن دخلت إلى عرس وأخذت تنوح وتولول وتلطم أو كمن دخلت إلى مآتم واخذت تزغرد”.

وأوضح الرجل الذي الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، “أنه في الحالتين غير مناسبة (المنقوش) للمشهد الليبي على الاطلاق”.

وزارت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ظهر الجمعة الماضية، بلدية القطرون في الجنوب كما أجرت جولة تفقدية إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر.

وكان في استقبال المنقوش مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، وعضو المجلس الأعلى للدولة، الطاهر المكني، وعضو المجلس البلدي، عمر عمورة، وعدد من المسؤولين المحليين وأعيان ونشطاء المدينة.

وعقدت المنقوش فور وصولها إلى القطرون اجتماعا مع المسؤولين المحليين الذين رحبوا في كلماتهم بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية كونها أول وزيرة تصل إلى القطرون منذ العهد الملكي.

وخلال الاجتماع تقدم عدد من المواطنين بمذكرات تتضمن احتياجات ومتطلبات البلدية التي تعاني من إنعدام الخدمات، فيما طالب آخرون بضرورة فتح مكتب قنصلي لمتابعة شؤون الأجانب كون البلدية تقع على الحدود الليبية النيجرية التشادية.

من جهتها تعهدت المنقوش للمسؤولين المحليين في بلدية القطرون بنقل الصورة الحقيقية عن الوضع في المنطقة والمذاكرات التي قدمت لها إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

وعقب الاجتماع توجهت المنقوش إلى منفذ التوم الحدودي في أقصى الجنوب على الحدود مع النيجر ضمن زيارتها إلى المنطقة الجنوبية لتفقد المعبر.