«اليعقوبي»: يجب فتح ديوان للرئاسي والحكومة في الجنوب

طالبت النائبة وعضو ملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، من موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، ورمضان بوجناح نائب رئيس الحكومة، بضرورة تواجدهما الدائم في الجنوب، مشيرة إلى أنه عانى قسوة الحكومات.

وقالت اليعقوبي في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “جنوبنا الحبيب عانى قسوة الحكومات. أتمنى من السيد موسى الكوني، ونائب رئيس الحكومة تواجدهم الدائم في الجنوب والوقوف على مشاكل جنوبنا يوم بيوم حتى لا ينساه من يصعد إلى الشمال ولا يعود له إلا في الاجتماعات”.

وأضافت عضو ملتقى الحوار السياسي “فتح ديوان للرئاسي والحكومة في الجنوب والعمل في عين المكان؛ أصبح ضرورة”.

وكان موسى الكوني، قد غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: “بين الوجع والفخر تحتار المشاعر في فزان والتي ما فتئت، رغم قسوة الطبيعة، وقسوة الحكومات، وعصف البعد عن المركز، تنتصر للوطن”.

وأضاف “ما انفكت، بصبر، وتحمل شامخ، موحدة للأمة/جامعة، صمام أمان. شددت لأهلي في فزان على إنه قد حان الوقت لإنصاف الجنوب/أن ننتصر له، إكباراً وإجلالاً، والتزاما”.