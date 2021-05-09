زليتن تسجل 19 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في البلدية أمس السبت، وحالة وفاة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل 77 مسحة أنفية أمس، وأظهرت نتائج الاختبارات المعلمية سلبية 61 عينة، 3 منها من خارج البلدية، فيما تأكدت إصابة 19 حالة، واحدة منها من خارج البلدية.

ووفق البيان فإن المؤشر الوبائي سجل 24.7%، فيما وصل إجمالي عدد المسحات الأنفية التي قام بها المختبر المرجعي زليتن منذ ظهور الوباء إلى 33 ألفا و720 مسحة أنفية حتى الخميس الماضي.

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