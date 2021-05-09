بوقعيقيص: لا تكابروا سرت مقر الحكومة حتى لا تكون تحت سلطة الغوغاء

طالبت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص بأن يكون مقر حكم السلطة التنفيذية الجديدة في مدينة سرت، حتى لا تكون تحت سلطة المليشيات المسلحة.

وقالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار، «سرت مقر الحكومة لا تكابروا الحقيقة ساطعة لا تجعلوا الحكومة تحت سطوة الغوغاء».

وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ويأتي الحصار، بعد أن أصدر المجلس الرئاسي الخميس، القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، وهو بذلك يخلف في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر قرارا بتعيينه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة.