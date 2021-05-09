المصرف المركزي يعلن تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال اسبوعين

أعلن مصرف ليبيا المركزي تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2021/04/22 حتى 2021/05/05.

وأكد مصرف ليبيا المركزي في نشرته أنه ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (9/2020) المؤرّخ في 31/12/2020 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الإعتمادات المستندية وإيماءً إلى الفقرة رقم (5) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

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