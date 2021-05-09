وزير النفط يبحث مع نواب الجنوب إنشاء مصفاة بالمنطقة

بحث وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة وعضو مجلس النواب عن الجنوب، عبد السلام المرابط وعضو مجلس النواب عن الجنوب الهادي الصغير الإسراع بإنشاء مصفاة بالجنوب الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أنه جرى خلال اللقاء بحث توطين شركة زلاف بالجنوب. سبها، والإسراع بإنشاء مصفاة بالجنوب الليبي، توظيف الشباب الخريجين، خصوصا تخصصات النفط والغاز إنشاء معهد للنفط بالجنوب الليبي، نقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية أحتياجات الجنوب الليبي.

وأتفق المجتمعون على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن بالمناطق الجنوبية.