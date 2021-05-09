الكوني: حان الوقت لإنصاف الجنوب من قسوة الحكومات

أعلن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن الوقت قد حان لإنصاف أهالي فزان من قسوة الحكومات المتعاقبة والانتصار لهم إكباراً وإجلالاً لشموخهم ولوقوفهم في صف الوطن الموحد.

وأوضح الكوني في تغريدة له بتويتر، رغم وجعهم ومعاناتهم من قسوة الطبيعة، والحكومات، وعصف البعد عن المركز بتمسكهم بالوطن الجامع والموحد ووقوقهم صمام أمان لوحدة وتماسك الأمة الليبية.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي، “بين الوجع والفخر تحتار المشاعر في فزان التي مافتئت، رغم قسوة الطبيعة، وقسوة الحكومات، وعصف البعد عن المركز، تنتصر للوطن- وما انفكت، بصبر، وتحمل شامخ، موحدة للأمة – جامعة لها- صمام أمان – شددت لأهلي في فزان على إنه قد حان الوقت لإنصاف الجنوب وأن ننتصر له، إكباراً وإجلالاً، والتزاما”.

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