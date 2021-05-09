المجلس البلدي جادو يعلن عن انخفاض كبير في الإصابات بكورونا

أكد المجلس البلدي واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ببلدية جادو حدوث انخفاض كبير ” صفر ” في الإصابات وأنه لم يسجل أي إصابات بوباء كورونا لمدة تقارب الأسبوع.

وأشاد المجلس واللجنة في بيان مشترك، بجهود الجهات المختصة وتجاوب أهالي مدينة جادو والتزامهم بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامات .

وقال البيان إن المدينة تفادت حدوث كارثة وبائية متمثلة بانتشار العدوى المجتمعية بفيروس كوورنا المستجد فيها خلال الشهرين الماضيين.

ودعا البيان مواطني جادو إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك والامتناع عن الاختلاط، وعدم المصافحة، وتجنب زيارة كبار السن للابقاء على مستوى انحسار الوباء.

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