صالح يبحث مع وزير التعليم استئناف العام الدراسي

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف استئناف العام الدراسي وبداية الفصل الثاني من العام عقب شهر رمضان وتوفير احتياجات العملية التعليمية لمراقبات التربية والتعليم في كافة أنحاء البلاد بالإضافة إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة مناقشة الخطة الدراسية الموحدة في ربوع ليبيا، بالإضافة إلى بحث الخطط الموضوعة والمشروعات المستهدفة من قبل وزارة التربية والتعليم في سبيل تطوير العملية التعليمية على مستوى المناهج الدراسية والمقار والمباني الدراسية في كافة المدن والقُرى الليبية.