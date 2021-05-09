القابضة للاتصالات تعلن عن اجتماع لاعتماد الموازنة التقديرية 2021

دعا مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماعها العادي الأول للسنة الحالية.

وبحسب ما أشارت إليه الشركة القابضة للاتصالات في بيانها، فإن الاجتماع سيستعرض تقرير النشاط عن السنة المالية المنتهية في عام 2020، كما سيستعرض تقرير هيئة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في ذات العام، إلى جانب وضع الخطة الاستراتيجية واعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية، ومناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالشركة والشركات التابعة.

ونوهت الشركة في البيان ذاته.. أنه وفي حال تعذر انعقاد اجتماع الجمعية خلال اليوم الأحد لعدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاده يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي.

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