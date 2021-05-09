«المجعي» لـ«مجلة إيطالية»: قيادة «بركان الغضب» مستاءة من «نجلاء المنقوش»

زعم الناطق باسم مليشيات «بركان الغضب» مصطفى المجعي، أن قادة المحاور القتالية بعملية بركان الغضب قد أجروا اجتماعاً لتوحيد رؤاهم، ونقل مطالبهم إلى السلطات الليبية، بحسب وصفه.

وقال المجعي، في تصريحات مجلة «فورميكي» الإيطالية: “التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أثارت استياء القيادات العسكرية ببركان الغضب”، وفقا لقوله.

وأضاف “تصريحات المنقوش ساوت بين «مرتزقة فاغنر والجنجاويد» الذين جلبهم «حفتر» إلى الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية، وبين القوات التركية التي جاءت وفق اتفاقية رسمية أبرمت في وضح النهار”، على حد زعمه.

وتابع “لا يحق للسلطات الحالية متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إلغاء أي اتفاقيات رسمية سابقة، وفقا لبنود ملتقى الحوار الليبي الذي أسفر عن هذه السلطة”.

واستطرد “موقف قيادات عملية بركان الغضب من قيام المجلس الرئاسي بتكليف حسين العائب رئيسا لجهاز الاستخبارات الليبية، أنهم يرفضون تعيين شخصية جدلية لحيازة هذا المنصب الحساس للغاية”، وفق قوله.

واستكمل “القيادات العسكرية جمعت مطالبها بالكامل وقدمتها إلى المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للنظر فيها، والاستجابة لها”، على حد تعبيره.

وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ومن الخميس بدأت المليشيات في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً ، الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب” رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وقبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.

وفي فيديو للاجتماع “الحصان” مع عدد من قيادات المليشيات دعا لتمرد مسلح مع المجلس الرئاسي، وقال محمد الحصان، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ«بركان الغضب» على «فيسبوك» إن الحكومة استبعدت «بركان الغضب» وفرضت شخصيات ليست فقط جدلية بل متورطة في دعم العدوان على طرابلس، على حد زعمه.