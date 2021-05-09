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«المجعي» لـ«مجلة إيطالية»: قيادة «بركان الغضب» مستاءة من «نجلاء المنقوش»

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الناطق باسم مليشيات «بركان الغضب» مصطفى المجعي، أن قادة المحاور القتالية بعملية بركان الغضب قد أجروا اجتماعاً لتوحيد رؤاهم، ونقل مطالبهم إلى السلطات الليبية، بحسب وصفه.

وقال المجعي، في تصريحات مجلة «فورميكي» الإيطالية: “التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أثارت استياء القيادات العسكرية ببركان الغضب”، وفقا لقوله.

وأضاف “تصريحات المنقوش ساوت بين «مرتزقة فاغنر والجنجاويد» الذين جلبهم «حفتر» إلى الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية، وبين القوات التركية التي جاءت وفق اتفاقية رسمية أبرمت في وضح النهار”، على حد زعمه.

وتابع “لا يحق للسلطات الحالية متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، إلغاء أي اتفاقيات رسمية سابقة، وفقا لبنود ملتقى الحوار الليبي الذي أسفر عن هذه السلطة”.

واستطرد “موقف قيادات عملية بركان الغضب من قيام المجلس الرئاسي بتكليف حسين العائب رئيسا لجهاز الاستخبارات الليبية، أنهم يرفضون تعيين شخصية جدلية لحيازة هذا المنصب الحساس للغاية”، وفق قوله.

واستكمل “القيادات العسكرية جمعت مطالبها بالكامل وقدمتها إلى المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للنظر فيها، والاستجابة لها”، على حد تعبيره.

وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي – والذي تمكن من الخروج من الفندق – لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ومن الخميس بدأت المليشيات في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً ، الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب” رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وقبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.

وفي فيديو للاجتماع “الحصان” مع عدد من قيادات المليشيات دعا لتمرد مسلح مع المجلس الرئاسي، وقال محمد الحصان، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لـ«بركان الغضب» على «فيسبوك» إن الحكومة استبعدت «بركان الغضب» وفرضت شخصيات ليست فقط جدلية بل متورطة في دعم العدوان على طرابلس، على حد زعمه.

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المجعي المجلس الرئاسي بركان الغضب حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش

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صحيفة الساعة 24

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  • الا تستحى ياميبون من الخيانة والعمالة والاستقواد بالمرتزقة والمحتل التركى الذى يقول ان ليبيا ارث عثمانى والذى نهب اموال المصرف المركزى وانتم مجرد حريم السلطان مرعوبين من خروج المحتل ومواجهة غضب شعبى على خيانتكم وجلب مرتزقة باموال الشعب من عائد النفط الذى يحميه الجيش الوطنى المكلف من تواب الشعب ياكلب وعن اى اتفاق تتحدث ياميبون ومن وقع عليه وهو السراح ليس له اى حق فى الاوقيع طبقا لاتفاق الصخيرات بغض النظر عن انتعلء صلاحيته وبغض النظر غن رفض التواب لخكومته الغير شرعية الا ان اتفاق الصخيرات فرض الحصول على توافق بين جميع اعضاء المجلس التسعة لتوقيع اى اتفاق وهو مالم يحدث ولهذا قانه باطل وتمسح به مؤخرتك والخكومة الحالية هى خكومة وحدة وطتية نالت ثقة نواب الشعب وتعبر عن ارادته فى السيادة الوطنية ولا تحتاج حماية من الاحتلال لهذا تطلب منه الرحيل بعد ان فشل المختل عقليا اردوغان فى تنفيذ وعده لشعبه المعلن على الفضائيات باحتلال موانئ النفط لانكم جرذان لم تستطيعوا تخطى الخط الاحمر لوجود اسود الجيش الوطنى تحمى قوت الشعب رغم انفكم ياخونة والتاريخ سينقش بأحرف من نور حفيدة عمر المختار المدافعة عن سيادة ليبيا واول من احترمها سيدك اردوغان واول من سيحتقركم ايضا اردوغان فمن يخون وطنه لا يستحق الا ان يدوسه بالاقدام كما يفعل الان مع خوان مصر ويريد طردهم من تركيا لكسب ود مصر التى تطالب بتسليمهم لينضموا لمرشدهم العام وكبار الخرفان فى السجن وغدا سيكون مصيركم مثلهم حتى فى وجود المحتل الذى سيبيعكم لانكم نكرة لا وزن شعبى لكم وتستنجدون به بينما هو فى حاجة الى ان يتودد للابطال ويحلم اردوغان بان يقابل المشير اقوى الرجال بليبيا ومستعد لقبول شروطه واولها الانسحاب التام من ليبيا فهو كارت سيصبح محروقا قريبا تحت ضغط المجتمع الدولى وفرض عقوبات على تركيا لا تتحملها خاصة من الامريكان فباديدن وعد باسقاطه ونجح على الاقل فى اسكاته عن النباح الغير مباح وتحول الى قط اليف يغازل مصر الان بعد ان كان يقول على السيسى قائد الانقلاب يسعى لمقابلته ياكلاب اتفوووه عليكم باحريم السلطان غدا يقدمكم قربان لاعداء الامس حبايب اايوم عملا بقوله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم . ولهذا نرى وزير دفاع تركيا بالامس يقول ان العلاقات مع مصر ستشهد لقاءات على مستوى رفيع .وليبيا ليست للبيع ياجرابيع ستعيشوا خونة وتموتوا كلابا

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