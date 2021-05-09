نواب يبحثون مع وزير الحكم المحلي حل مشكلات المجالس البلدية

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة والنواب الهادي الصغير، عبد السلام مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي محمد حلحلة الإشكاليات المتعلقة بعمل بعض المجالس البلدية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتفعيل الإدارة المحلية بشكل عام ومشاكل شركات خدمات النظافة العامة بشكل خاص، كما بحث اللقاء حلحلة الإشكاليات المتعلقة ببعض المجالس البلدية والمجالس التسيرية بمناطق الجنوب وتم الإتفاق على العمل بشكل مشترك على حل المختنقات الحالية وايجاد حلول عملية لها في أقرب وقت.