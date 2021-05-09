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الكوني: حان الوقت لإنصاف أهل فزان من قسوة الحكومات والإنتصار لهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على أن الوقت قد حان لإنصاف أهل فزان من قسوة الحكومات والانتصار لهم إكبارًا وإجلالًا والتزامًا.

الكوني وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس السبت قال: “بين الوجع والفخر تحتار المشاعر في فزان والتي ما فتئت، رغم قسوة الطبيعة، وقسوة الحكومات، وعصف البعد عن المركز، تنتصر للوطن. وما انفكت، بصبر، وتحمل شامخ، موحدة للأمة/ جامعة صمام أمان. شددت لأهلي في فزان على أنه قد حان الوقت لإنصاف الجنوب/ أن ننتصر له، إكبارًا وإجلالًا، والتزامًا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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