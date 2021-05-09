ليبيا تدين اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى 

أخبارليبيا24

أعلنت ليبيا إدانتها لاقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وهم يؤدون شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك.

واستنكرت في بيان نشرته وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” ممارسات سلطات الاحتلال المتعلقة بالتهجير القسري لعائلات فلسطينية من مدينة القدس الشريف، وما يمثله كل ذلك من استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم.

وأكدت أن هذه الأفعال هي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والدولي الإنساني، وينذر بتصعيد الموقف وبتداعيات خطيرة تهدد حياة المواطنين الفلسطينين وتقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة .

وطالبت دولة ليبيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وصون وحماية ممارسة الشعائر الدينية والأماكن المقدسة والتاريخية للمسلمين والمسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أدان الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على الفلسطينيين داخل باحة المسجد الأقصى.

وأكد الدبيبة، في تغريدة على تويتر، وقوف ليبيا إلى “جانب القضية العادلة للشعب الفلسطيني وإدانة الهجوم على المسجد الأقصى قبلتنا الأولى والإخلاء القسري غير المسبوق للمواطنين الفلسطينيين”.

وقال الدبيبة: إن “هذه التصرفات تقوض عملية السلام وعلى المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياتهم بإيجاد حل عادل لصالح الفلسطينيين”.

وأصيب المئات من الفلسطينيين بجروح في صدامات عنيفة دارت في القدس، الجمعة، خاصة في باحة المسجد الأقصى، بعدما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية باحة المسجد، وسط غضب متزايد إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها بمنطقة في القدس الشرقية يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز وقنابل صوت على شبان فلسطينيين قاموا برشقها بالحجارة عند المسجد الأقصى.